هاني الظفيري

أخمد رجال إطفاء الجهراء حريقا التهم مركبة في منطقة جنوب الجهراء دون ان تعرف الأسباب التي أدت الي احتراق المركبة، وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الي غرفة عمليات الداخلية عن حريق مركبة خلف سور إحدى المدارس في منطقة جنوب الجهراء وتحديدا في قطعة 5 وعليه توجه رجال الإطفاء حيث قاموا بإخماد النيران وبالاستعلام عن المركبة اتضح أنها مسروقة.

من جانب آخر، اخمد رجال الإطفاء حريق مركبة على الطريق المقابل لمنطقة هدية ولم يسفر الحريق عن وقوع اي اصابات لقائد المركبة الذي شاهد الأدخنة تخرج من فتحات التكييف فتوقف جانبا لتشتعل المركبة.