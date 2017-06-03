هاني الظفيري

كتبت النجاة لشابين من حادث اصطدام مروع على الطريق القريب من قصر بيان مساء امس الأول وتدخل رجال الإطفاء الذين قاموا بسحب المركبة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة يفيد بوقوع حادث مروع على الطريق المحاذي لقصر بيان وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والمرور الى الموقع تبين ان الحادث اسفر عن إصابة قائد المركبة الأميركية ومرافقه بإصابات طفيفة فيما تعرضت المركبة الى اتلاف بسبب اصطدامها بالنخل.

من جانب آخر، وقع حادث تصادم بين مركبتين على الدائري السادس ولم يخلف الحادث وقوع اي اصابات وتواجد بالموقع رجال دوريات النجدة، كذلك وقع حادث انقلاب مركبة بالقرب من نادي الجهراء وخلف الحادث اصابة شخصين نقلا الى مستشفى الجهراء.