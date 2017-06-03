أحمد خميس

تلقت غرفة عمليات الإطفاء بلاغا ورد إليها من أحد المواطنين، ويفيد هذا البلاغ بوجود حريق في أحد منازل منطقة تيماء، وعلى الفور توجهت آليات إطفاء الجهراء إلي موقع البلاغ وتمت مشاهدة الحريق في احد الأدوار السكنية.

وتم على الفور إنقاذ سكان المنزل وتمت مكافحة النيران وألسنة اللهب التي تخرج من نوافذ المنزل، وكان رجال الإطفاء توسعوا في عملية نشر المكافحة حتى لا تصل النيران الى مواقع اخرى وتمت السيطرة على هذه النيران وإخمادها، ولم تقع اي إصابات بشرية أثناء مكافحة الحريق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية، وتقوم وحدة التحقيق في الإطفاء بعملية التحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.