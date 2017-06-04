محمد الجلاهمة

ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان وزارة الداخلية تتجه الى تجميد قرار وقف الالتحاق بعائل للوالدين والاخوة والاخوات بالنسبة للوافدين وذلك لتعارضه مع اعتبار الكويت مركزا انسانيا عالميا.



وبحسب المصدر فإن ثمة انتقادات وجهت من جهة عليا الى المسؤولين عن خروج هذا القرار باعتبار ان مثل هذا القرار ما كان يجب ان يتخذ من قبل قيادي أمني دون الرجوع الى جهات عليا لتقييم مثل هذه القرارات التي تلحق وتؤثر على سمعة الكويت دوليا.



ورجح المصدر ان يصدر قرار بهذا الخصوص في غضون الأيام المقبلة بحيث تعود الامور الى سابق عهدها بالنسبة للوافدين الذين لديهم اقامات صالحة خاصة الاخوة والاخوات والوالدين.

وكانت الادارة العامة لشؤون الاقامة قد اصدرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قرار وقف تجديد اقامات الاقارب وفق المادة 22 من غير الزوجة والاولاد مثل «الوالدين، الاخوة والاخوات وغيرهم» وجاء في القرار انه بناء على تعليمات وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، وبناء على تعليمات السيد المدير العام بالانابة، فقد تقرر تنظيم تجديد اقاماتهم على النحو التالي: اولا: استقبال جميع المعاملات في ادارة شؤون الاقامة المختصة ومنحهم اقامة مؤقتة لمدة 3 شهور.

ثانيا: تقوم الادارة المختصة بإعداد مذكرة او تقرير عن كل حالة على حدة مرفقا به كافة الاوراق ومرفقاتها بشكل يومي الى الادارة المركزية لنظم الاقامة لاعداد مذكرة بكل حالة تمهيداً لعرضها على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح للبت فيها وسيتم مراجعة هذه الاجراءات عند وجود اي ملاحظات.