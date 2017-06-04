هاني الظفيري

نقلت جثة شاب 31 عاما الى الطب الشرعي للوقوف على اسباب وفاته داخل منزل اسرته في منطقة بيان، وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوفاة شخص داخل منزله، وتبين ان المتوفى كويتي ومن المقرر ان يحـــدد الطب الشــرعي ما اذا كانــت الوفاة طبيعية ام بهــا شبهــة جنائية.

من جهة أخرى، نجح الأطباء بمستشفى العدان في علاج ساق مواطن بعد ان تمزق بسبب باب زجاج حاول فتحه فمزق ساقه، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بإصابة مواطن بعدما حاول فتح باب زجاجي بقدمه فانكسر الباب ودخل الزجاج الى ساق المواطن ومزقه، فهرع رجال الإنقاذ الى موقع البلاغ وتم عمل الإسعافات الأولية تمهيدا لنقله الى مستشفى العدان.