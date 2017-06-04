محمد الدشيش

نقل شاب كويتي الى مستشفى مبارك في حالة حرجة وادخل غرفة العناية الفائقة اثر تناوله عقارا لحرق الدهون حسب افادات اصدقائه الذين نقلوه من ناد رياضي كان يمارس به رياضة كمال الاجسام، وتبين ان العقار سبّب للشاب تضخماً في عضلة القلب ما ادى الى انتكاسة سريعة في حالته الصحية.

وقال مصدر امني ان اطباء مستشفى مبارك ابلغوا محقق المستشفى الذي ابلغ عمليات الداخلية بالواقعة، حيث قالوا ان شاباً عشرينياً وصل بحالة حرجة وتم عمل اسعافات ضرورية له، وبسؤال اصدقائه الذين نقلوه للعلاج ابلغوا الاطباء انه تناول دواء مخصصاً لإبراز العضلات وإذابة الدهون، وتبين من خلال الفحص ان الدواء الذي تناوله الشاب سبّب له تضخماً بالقلب.

من جهة اخرى وقعت مشاجرة بين صيدلاني مصري ومواطن بعد ان حاول الاخير شراء دواء بلا وصفة طبية مختومة وبالقوة، فضرب المصري حتى حضر رجال الامن وألقوا القبض عليه.

وفي التفاصيل ان احد مرتادي صيدلية بمنطقة حولي ابلغ عن اعتداء مواطن على صيدلاني فتوجهت للمكان سيارة اسعاف ودورية امنية وتم القاء القبض على المواطن وعلاج المصري.