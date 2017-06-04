أحمد خميس

سجل مواطن في مخفر شرطة العدان قضية نصب واحتيال ضد وافد هندي يدعى «باشا»، مشيرا الى ان الهندي خدعه ووعده باحضار سائق من الخارج وتسلم 70 دينارا ومن ثم توارى عن الانظار، وقال المواطن في القضية التي حملت رقم «103/2017» جنح العدان انه تعرف على الوافد من خلال اعلان اطلع عليه في احدى الصحف الاعلانية حيث دون الهندي في الاعلان انه يجلب سائقين من خارج الكويت وعليه اتصل على صاحب الاعلان الذي حضر الى منزله وتسلم المبلغ وبعدها اغلق هاتفه النقال وتوارى عن الانظار، ورجح المصدر ان يكون المواطن هو ضحية عصابة نصب بالعمالة الوهمية.