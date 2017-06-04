محمد الجلاهمة

تمكن رجال الأمن الجنائي من احباط نشاط أحد مروجي السموم البيضاء من خلال مداهمة مسكنه حيث عثر بحوزته على مجموعة من المؤثرات العقلية وكميات من مادة الحشيش واخرى من مادة الشبو المخدرة.



وكانت معلومات قد وردت الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان عن ذيوع اسم المتهم في عالم الاتجار في المواد المخدرة وانه يقوم بإيصال المخدرات دليفري الي اماكن اقامة المتعاطين، فتم عمل مزيد من التحريات والتي أكدت صحة المعلومات ليتم استصدار الإذن القانوني من النيابة ومداهمة محل سكنه.

وذكر مصدر امني ان المتهم ابدى مقاومة شديدة ضد رجال الأمن حتى تمت السيطرة عليه واحالته والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واكد قطاع الأمن الجنائي ان برنامج مكافحة المخدرات قائم ومستمر بما يحقق القضاء على عمليات الجلب والاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا ان جميع منتسبي القطاع يحرزون تقدما في رصد الأنشطة الضارة والسلوك الخارج عن القانون الذي يستهدف الضرر بالآخرين.

يشار إلى أن القطاع الأمني الجنائي وبقيادته الجديدة دخل بقوة على خط ملاحقة تجارالمواد المخدرة ليكون مساندة إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جهودهم لملاحقة ظاهرة انتشار المواد المخدرة.