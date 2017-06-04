أحمد خميس

عن أمر وكيل نيابة الجهراء وجهت إلى وافد مصري وابنته الشابة قضية تعدٍّ على موظف عام اثناء تأدية الواجب والتهديد بإلحاق الأذى وتم احتجازهما في نظارة مخفر الصليبية لحين عرضهما على النيابة العام اليوم.



وفي التفاصيل ان بلاغا ورد من قبل ضابط الصليبية إلى عمليات الوزارة يتضمن توقيف مركبة اميركية مطلوبة مقابل احد المنازل بالمنطقة وعند الذهاب للموقع خرج صاحب المركبة وهو مصري، ولدى إبلاغه بأن المركبة مطلوبة وانهم سيقومون بأخذها بونش قام بمنعهم من أداء مهام عملهم وعرقلتهم والتلفظ عليهم والتهديد بالوعيد وإلحاق الأذى بهم.



وفي هذه الأثناء خرجت ابنته البالغة من العمر 23 عاما من المنزل وقامت بالتلفظ على رجال الامن وتوعدتهم قائلة: «اللي يقرب لباب البيت راح اطعنه»، اضافة لالفاظ نابية أخرى، وقامت بالصعود على الونش محاولة منع رجال الأمن من اداء مهام عملهم. هذا وقد أرفق أحد رجال الامن تقريرا طبيا جاء فيه ادعاء اعتداء من الغير ووجود سحجات مع احمرار بالساعد الأيسر.