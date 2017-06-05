أحمد خميس

فتح رجال ادارة بحث وتحري محافظة الفروانية وبناء على تعليمات من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان تحقيقا موسعا للكشف عن هوية مجهول ارتكب جريمة سطو مسلح على احد افرع الجمعيات التعاونية في منطقة الفروانية، وقام رجال مباحث الفروانية بالتحفظ على كاميرات فرع الجمعية التي تعرضت للسطو، فيما انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى موقع البلاغ لرفع أية آثار يمكن ان يكون اللص المجهول قد خلفها.

ومن المقرر ان تسهم الكاميرات المتواجدة في الجمعية ومحيطها في تحديد أوصاف اللص، وأيضا السيارة التي كان يستقلها، وذلك في حالة ان كان اللص قد وضع سيارته على مسافة قريبة من مكان الجريمة.

واعتبر مصدر امني الجريمة شديدة الغرابة من جهة التوقيت اذ ان مرتكب الجريمة نفذ جريمته فيما تشير الساعة الى التاسعة صباحا، اذ ان هذا التوقيت غالبا ما يتردد على الجمعية المستهدفة وغيرها من الجمعيات المتسوقون بكثرة.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان وافدا يعمل كاشيرا في فرع الجمعية قدم بلاغا الى مخفر العمرية قال فيه: انه اثناء تواجده بالعمل، دخل عليه شخص مجهول كان يرتدي بشتا شتويا، وقام بتهديده بسلاح ناري وطلب النقود التي في الخزينة فأعطاه الموظف 550 دينارا وهاتف نوكيا ولاذ بالفرار.