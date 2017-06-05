أحمد خميس

امر مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء علي ماضي بوضع حراسة على وافدة آسيوية اودعت في غرفة الانعاش في مستشفى الجهراء وذلك للوقوف على اسباب اصاباتها البليغة وما اذا كان الامر ـ كما زعم الكفيل ـ مجرد سقوط من اعلى السرير ام ان هناك سببا آخر.

الى ذلك، افاد اطباء مستشفى الجهراء بأن حالة الوافدة حرجة وعليه تم الايعاز لرجال المباحث بعمل تحريات لحين الوقوف على حالة المصابة وذلك خشية ان تتعرض حالتها الصحية لانتكاسة تعقد القضية.

وكان محقق مستشفى الجهراء قد ابلغ عمليات الداخلية بأن وافدة آسيوية تبلغ من العمر 39 عاما دخلت المستشفى في حالة حرجة بواسطة كفيلها، وتبين بعد الفحص الطبي لها انها مصابة بنزيف داخل المخ وتعاني من اضطراب الوعي، وذكر مصدر امني انه تم عمل اشعة مقطعية اثبتت وجود نزيف في المخ مع وجود اصابة في الجبهة.

واضاف المصدر انه بعرض المريضة على طبيب الجراحة اكد وجود تورم بالجبهة موضحا تعذر استجوابها.

وذكر كفيلها انها كانت تعاني من حالة اعياء لمدة يومين وسقطت من على سريرها.