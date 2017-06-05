محمد الجلاهمة - هاني الظفيري
تمكن رجال مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط مصنع للخمور داخل أحد المنازل بمنطقة جابر الاحمد بالإضافة الى آسيويين يقومان بإدارته.
وكانت معلومات بهذا الشأن قد وردت الى مديرية الامن، وبعد اجراء مزيد من التحريات بهدف التأكد من صحة المعلومات واستصدار الاذن القانوني قامت إحدى الدوريات بمداهمة المصنع وضبط اثنين من الجنسية الآسيوية لا يحملان أي اثباتات شخصية وعثر بداخل المصنع على 3500 قنينة بلاستيكية و90 برميلا بداخلها مواد مسكرة و5 مضخات ومواد أولية لتصنيع الخمور بكميات كبيرة، بالاضافة الى ادوات التقطير وتم التحفظ على المضبوطات واحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.