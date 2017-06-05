محمد الدشيش

«رفضوا إعادة قوامي إلى سابق عهده ورفضوا رد قيمة ما دفعته والسبب تعهد أكرهت على توقيعه حتى أتحول الى رشيقة»، هذا ما ذكرته مواطنة في بلاغ تقدمت به الى مخفر ميدان حولي، ووجهت المبلغة وهي في العقد الثالث من عمرها بأصابع الاتهام الى طبيب تجميل كان وراء معاناتها.

وبحسب مصدر امني فإن المبلغة تقدمت الى محقق المخفر وقالت: تحت ضغط سخرية ومعايرة زميلاتي ترددت على طبيب تجميل طلبا لتنحيف الجسم، وبالفعل خضعت لبرنامج غذائي قاس وأجريت لي عمليات في بعض اماكن من جسدي ولكن المحصلة ان شكلي قبيح، وأضافت: توجهت الى طبيب التجميل وأبلغته بأن يصلح ما أفسده، حيث قال لي ان ما فعله هو طلبي واني وقعت على تعهد بذلك، مشيرة الى انها تريد ملاحقة الطبيب قضائيا للتسبب في الضرر الذي لحق بها.