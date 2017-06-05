عبدالله قنيص
أخمد رجال الإطفاء حريقا شب في شقة بعمارة مقابلة لسوق المباركية، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا عن نشوب حريق في شقة تستخدم سكنا للعمال في عمارة مقابل سوق المباركية، وعلى الفور هرع رجال مراكز إطفاء المدينة بقيادة المقدم احمد المجادي والهلالي بقيادة المقدم محمد الكندري والإنقاذ الفني بقيادة الرائد مروان الكندري إلى موقع الحادث، وعند وصولهم تبين الحريق بالدور الثالث وفي أسرع وقت تم تشكيل فرقتين إحداهما لمكافحة الحريق قبل امتداده والأخرى لإخلاء العمارة من السكان حتى تمت السيطرة على النيران وإخمادها وانتهى الحادث دون أي إصابات بشرية.