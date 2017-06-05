أحمد خميس

أفلت مجاهر بالافطار قبل الامساك به، وكان مواطن ابلغ عمليات الداخلية بأنه شاهد شخصا يبدو عربيا يجاهر بالافطار حيث كان يشرب مشروبا غازيا ويدخن بجانب سنترال حولي، وفور تلقي البلاغ توجه رجال الامن الى موقع البلاغ الا ان المجاهر تمكن من الهرب الى جهة غير معلومة وسجل اثبات حالة.

من جهة اخرى، نجا طالب عشريني ووكيل عريف بالداخلية بعد اصطدامهما بمركبتيهما، وكان المواطن العشريني، الذي يسكن منطقة إشبيلية، يقود «رباعية» أوروبية، فيما كان وكيل العريف يقود «رباعية» يابانية، قد اصطدم كل منهما بالآخر في منطقة كبد، ولم يسفر عن الصدام أي إصابات، فيما اقتصرت الخسائر على

الأضرار التي لحقت بالمركبتين وتم تسجيل قضية.