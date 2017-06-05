محمد الجلاهمة

في قضية يكتنفها الكثير من الغموض وربما تكون كيدية أو لها خلفيات مالية، تقدم وافد هندي الى مخفر شرطة الفحيحيل مبلغا عن استخدام القسوة معه من قبل كفيله وإجباره على التوقيع والتبصيم على مستندات لا يعرف محتواها. هذا، وسجلت قضية حملت عنوان الإكراه على توقيع مستند.

وكان هندي من مواليد 1964 قد أبلغ مخفر شرطة الفحيحيل بأن كفيله المواطن دعاه الى الإفطار في منزله، مشيرا الى أنه لبى الدعوة ولم يضع في اعتباره أن يتعرض لأي مكروه، رغم وجود خلافات في العمل بينهما.

وأضاف المبلغ: فوجئت بأنني استدرجت الى كمين، حيث تحول كفيلي الذي كان يتحدث معي بلطف الى شخص آخر وفوجئت به يقدم لي أوراقا وتحت التهديد أجبرني على أن أوقع عنوة على مستند فارغ، وأيضا أجبرني على أن أبصم على ورقة بيضاء، وأحيل ملف القضية الى المباحث للتحقيق واستدعاء المدعى عليه لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.