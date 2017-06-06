محمد الدشيش

اقتيد شاب كويتي من منطقة النزهة الى مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية للوقوف على اسباب انتحاله لصفة رجل أمن ومعرفة سجله الجنائي، وإذا ما كان متورطا في قضايا مرتبطة بالسلب بالقوة بصفة مباحث.



وقال مصدر امني ان الشاب سيعرض على بعض المجني عليهم في قضايا سلب ارتكبت في العاصمة للتأكد من مدى ارتباطه بجرائم سلب بالقوة او سرقات.

وبحسب مصدر امني فإن ضبط الشاب جاء على خلفية تجوله ببطء مشغلا فلشر على سيارته، وقال المصدر ان دوريات أمن العاصمة وخلال جولة لها في منطقة النزهة اشتبهت في مركبة تسير بشكل بطيء ولافت وصاحب المركبة يضع فلاشر يشبه فلاشرات الدوريات، مضيفا ان الشاب زعم انه وضع الفلاشر لـ «الكشخة» وانه ليس لديه سوابق ولم يرتكب اي جرائم باستغلال صفة رجل الأمن.