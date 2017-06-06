أحمد خميس

انتقل عدد من رجال الادلة الجنائية الى شقة سيدة مصرية تقيم في ميدان حولي لرفع البصمات التي يمكن ان يكون لص مجهول قد تركها وراءه خلال سرقته مجوهرات بقيمة 2750 دينارا.



وقالت المبلغة- وهي من مواليد 1989 وتقدمت ببلاغ الى مخفر ميدان حولي- انها كانت في عملها الصباحي وعند عودتها الى منزلها وجدت الباب الخارجي محطما بطريقة فنية، وان هناك لصا مجهولا تسلل الى داخل المنزل واستخدم على الارجح اجهزة كاشف الذهب حيث سرق المجوهرات.



واشارت الوافدة إلى انه ما يؤكد ان اللص استخدم اجهزة كاشف الذهب كونها كانت تحتفظ بالذهب في سندرة يصعب ان يصل اللص اليها او حتى تخطر على باله.

من جهة أخرى، شهدت منطقة النقرة قضية غريبة، حيث ابلغ وافد لبناني عن مجهول كسر زجاج مركبته بـ «درنفيس» وفتح مقدمة السيارة واستولى على البطارية وقاعدتها، وسجلت قضية بتصنيف جنائي برقم 48/2017 جنايات النقرة ورفعت البصمات من على المركبة في محاولة لتحديد هوية اللص.