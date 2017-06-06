عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات مديرا في وزارة الشؤون من دعوى اتهم فيها بتزوير تقدير احتياج شركات للعمالة دون وجود أصول للمعاملات. وأحيل المتهم للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليه تهمة التزوير بزيادة أعداد العمالة الخاصة ببعض الشركات، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بتزوير احتياج مئات العمال.

وقال المحامي علي العصفور بصفته وكيل المتهم لـ «الأنباء» إن هذا الحكم هو الثاني عشر الصادر ببراءة موكله من الاتهام في القضية التي بدأت فصولها منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أنه دفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه.