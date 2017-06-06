أحمد خميس

وضعت حراسة حول نحو 100 برميل لاحتوائها على مادة كيميائية وذلك للوقوف على نوعية هذه المادة واستخداماتها، وجرى اخطار مركز اطفاء المواد الخطرة التابع للادارة العامة للاطفاء حيث انتقل رجال المركز وجار معاينة المحتويات باستخدام ما يمتلكه هذا المركز المتخصص من تقنيات تؤهله لذلك.



وفي التفاصيل: كان بلاغ قد ورد الى عمليات الجهراء بوجود جسم غريب في منطقة صناعية الجهراء، فتم توجيه إحدى دوريات مخفر تيماء إلى موقع البلاغ، حيث اكتشفت وجود 100 برميل معبأة بمادة كيميائية غير معروفة، فتم تسوير المنطقة حتى لا تقع أي عمليات عبث في البراميل أو المادة الكيميائية.