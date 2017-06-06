أحمد خميس

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على حقيقة المتسبب في حادث مروري وقع على طريق الفحيحيل مقابل منطقة الصباحية وأودى بحياة وافدة سويدية والتي توفيت في موقع الحادث، فيما أصيبت مواطنة كانت في مركبة أخرى.

وفي التفاصيل، ان مواطنا يسكن الصباحية أبلغ العمليات بانه خلال سيره في الطريق السريع مقابل ناد صحي شهير شاهد مركبة يابانية تنحرف الى اليمين، مما أدى الى اصطدامها بحاجز أسمنتي.

وأضاف المواطن انه تبين أن المركبة تقودها سويدية وقدم اسمها وبياناتها، وذكر مصدر أمني أن المجني عليها توفيت فيما أصيبت مرافقتها بإصابات خطيرة ونقلت إلى أحد المستشفيات لإسعافها، وأمر وكيل النيابة برفع الجثة.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة وافدين مصريين وهندي في تصادم ثنائي في منطقة الصليبية وكشفت التقارير الطبية للمصابين ان الوافد الهندي وهو من مواليد 1984 أصيب بجروح في رأسه، فيما أصيب المصري الأول باشتباه بكسر في الظهر، وأصيب الثاني بكسر في الساق الأيمن، وهي نفس إصابة الوافد المصري الثالث، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لإسعافهم.