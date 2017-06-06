الحبوب كانت مغطاة بالأسماك

هاني الظفيري

سقط سائق عراقي في قبضة رجال جمارك العبدلي بحبوب مخدرة، وكان رجال الجمرك اشتبهوا في سائق شاحنة تبين لاحقا انه عراقي الجنسية خاصة بعد ان ظهرت عليه علامات الارتباك عندما اقتربوا منه، وزاد ارتباكه بمجرد طلب أوراقه الثبوتية، وبتفتيش الشاحنة القادمة من العراق عثر بها على 5407 حبات مخدرة مخبأة داخل صندوق ايس بوكس ومغطاة بالأسماك، وبالتحقيق مع السائق اعترف بان هذه الحبوب لصالح شخص «بدون» تم ضبطه وكانت الضبطية بإشراف مباشر من المراقب محمد الحميدي ومساعده مبارك الشلاحي، وأحيل السائق والمضبوطات الى المكافحة.