أحمد خميس

استغل بدون حادث سير وقع بين مركبته ومركبة كان يستقلها حدث في ابتزازه وخطفه بالاكراه، ولكن هذا لم يمر مرور الكرام فقام والد الحدث بملاحقة البدون مسجلا قضية حملت مسمى خطف بالاكراه.

وفي التفاصيل انه تقدم لدى مخفر علي صباح السالم مواطن اربعيني وابلغ عن تعرض ابنه الذي يبلغ من العمر 17 عاما للخطف وذلك اثناء قيادته لمركبة والده في ضواحي المنطقة من قبل شاب بدون مواليد 1997 قام باستيقافه بعد حادث مروري حدث بينهما حيث قام البدون بخطف ولده بسيارته الرباعية وتهديده داخل السيارة بالحاق الضرر والاذى به اذا لم يقم باصلاح ما اتلفه الحادث وقام ايضا بطلب رقم هاتفه ورقم هاتف والده على حسب ما ورد بالتقرير الخاص بالقضية.

وقال مصدر امني ان الشاب البدون انكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا بانه ربما ادعى المواطن ذلك حتى لا يتضرر ولده كونه حدثا لا يحمل رخصة قيادة.