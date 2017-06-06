أحمد خميس

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا لتحديد هوية لص مجهول تمكن من سلب وافدة فلبينية تعمل مديرة صالون 1200 دينار، وبحسب مصدر امني فإن وافدة فلبينية قالت في بلاغ سجلته في مخفر الفنطاس انها كانت قد انتهت من عملها ووضعت حصيلة عمل الصالون في حقيبتها تمهيدا للقاء صاحبة الصالون وتسليمها المبلغ، واضافت انها وبعد خروجها من الصالون فوجئت بشخص يهددها بسكين وسلبها المبلغ.



وسجلت قضية سلب بالقوة، من جهة اخرى تمكن لص مجهول من سرقة محتويات محفظة مواطن وكانت بها بطاقة البنك ومبلغ 116 دينارا اثناء وقوفه في مواقف ناد صحي بمنطقة كيفان وأبلغ المواطن المخفر بعدم معرفته بكيفية حدوث السرقة.

كذلك اتهمت مواطنة صاحبة صالون وافدة فلبينية بأنها سرقت كريمات وزيوت نادرة واشياء اخرى من مخزن الصالون وقالت في بلاغها ان الفلبينية هي الوحيدة التي تمتلك نسخة من مفتاح الصالون وجار ضبط الفلبينية للتحقيق.