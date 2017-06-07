هاني الظفيري

توفي رجل وامرأة في حادث تصادم مع سيارة رياضية على الطريق الفاصل بين العارضية والفردوس، حيث توفي الرجل في موقع الحادث على الفور، فيما توفيت السيدة في مستشفى الفروانية بعد دقائق من وصولها نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها وتم نقل الجثتين الى الطب الشرعي.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وقوع حادث اصطدام مركبة رياضية بشخصين وعلى الفور توجه رجال دوريات المرور والإسعاف واتضح أن الحادث تسبب في وفاة شخصين، فيما احتجز قائد المركبة الرياضية وهو مواطن شاب والذي قال ان المتوفين عبرا الطريق دون ان ينتبها وانه لم يستطع السيطرة على مقود القيادة ليس بسبب السرعة كما قال وجار التحقيق معه.

من جانب آخر، أصيب مواطن بإصابات طفيفة جراء حادث مروع على طريق الدائري السادس مما تسبب في إتلاف سيارته التي اصطدمت بالحاجز الأمني.