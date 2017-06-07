أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الجهراء المناوب بتسجيل قضية بتصنيف جنايات وبعنوان «دخول مسكن عن طريق الكسر»، كما اصدر امرا بضبط واحضار المدعى عليه وهو بدون للاستماع الى افاداته واسباب ما اقدم عليه وحدود العلاقة التي كانت قائمة مع المبلغة وهي عراقية الجنسية، وتم اخطار مباحث الجهراء بالقضية لضبط الجاني واجراء معاينة من داخل مسكن المبلغة.

وجاءت هذه الخطوات في اعقاب تقدم وافدة عراقية الى مخفر شرطة النعيم وابلغت عن اقتحام منزلها من قبل شخص كانت على علاقة سابقة به، ولكنها لم توضح حدود العلاقة وإذا ما كانت مشروع خطبة او علاقة عمل او غير ذلك.

لكن المبلغة وبحسب افادتها لا ترى مبررا لما حدث في شقتها من تلفيات وبعثرة ملابسها، مشيرة الى ان المدعى عليه من غير الممكن ان يكون دخوله بسبب السرقة لأنه يعلم انها لا تملك اي شيء يستحق السرقة.

وحول تفاصيل القضية بشكل تفصيلي، قال مصدر امني انه وحينما كانت الساعة تشير الى الثالثة والنصف فجرا، تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا من عراقية من مواليد 1989 وتسكن بمنطقة القصر لتبلغ عن انها كانت خارج المنزل لزيارة قريباتها للتسحر معهن ولدى عودتها الى منزلها فوجئت بوجود كسر في باب مسكنها الرئيسي، وشاهدت شخصا من غير محددي الجنسية كانت على علاقة به وقدمت بياناته، واذا به يهددها بآلة حادة (سكين) ثم لاذ بالفرار الى جهة غير معلومة بعد كسر قفل الباب وبعثرة الاواني المنزلية والملابس على ارضية الشقة، وأحيلت القضية لجهة الاختصاص.