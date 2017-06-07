أحمد خميس

سجلت وافدة أردنية في مخفر شرطة ميدان حولي قضية حملت عنوان «سب وقذف وإتلاف عمدي» واتهمت صاحب مركبة- قدمت بياناتها- بأنه فعل ذلك وتركها في الشارع العام وتوجه الى حال سبيله، مشيرة الى ان الواقعة حدثت في منطقة الشعب، حينما قام شخص بالطلب منها افساح الطريق ولعدم الاسراع في تلبية طلبه لسبب لا دخل لها به قام بالانحراف نحوها بهدف إتلاف مركبتها ومن ثم سبها.

من جهة أخرى، أبلغت مواطنة من مواليد 1972 وتعمل في وزارة النفط مخفر شرطة الجابرية عن تعرض مركبتها للإتلاف من قبل شخص مجهول، وقالت ان الواقعة حدثت في منطقة الجابرية.

في سياق آخر، ابلغ مواطن عشريني مخفر النقرة بتعرضه للسرقة، واتهم مجهولا بسرقة هاتفه الآيفون 6 خلال وجوده في احد المجمعات الشهيرة في شارع العثمان بمنطقة حولي، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.