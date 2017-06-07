محمد الجلاهمة

أمر محقق مخفر الفنطاس بالاستعلام عن مركبة رياضية لضبطه في محاولة لتحديد هوية من كان على يقودها.



فيما قال مصدر امني ان كل الاحتمالات بشأنه قائمة فربما يكون صاحب السيارة هو المتهم او ربما يكون ابنه او صديقه.

وجاءت هذه الاجراءات عقب تقدم مواطن الى مخفر شرطة الفنطاس مبلغا عن تعرضه للسب والقذف وإقلاق الراحة من قبل المدعى عليه، وقال المبلغ انه ولدى تواجده في منزله قبل الإفطار بنحو 30 دقيقة رصد أصوات مركبة تستهتر مقابل منزله وان الامر وصل لدرجة مزعجة.

واضاف المبلغ: لم أجد أمامي خيارا سوى وقف الاستهتار بالخروج من منزلي ولدى خروجي شاهدت مركبة رياضية.

ومضى بالقول: طلبت من شاب كان بداخل المركبة الابتعاد واذا به يقوم بسبي وقذفي وتهديدي بإلحاق الأذى وهرب الى جهة غير معلومة.

وقدم المبلغ اوصاف المركبة المبلغ عنها وكذلك رقم لوحتها وسجلت قضية تحت مسمى سب وتهديد وإقلاق راحة.