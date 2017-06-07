عبدالله قنيص

أسدلت النيابة العامة الستار على جريمة قتل ارتكبها مواطن بحق ابنه أوائل رمضان، حيث قام المتهم بتمثيل جريمته بحضور النيابة العامة ورجال من مباحث الجهراء، وتضمنت مراحل تمثيل الجريمة قيام المتهم بتنظيف السلاح المستخدم وملابسه وإخفائه في سطح المنزل الذي يقع في منطقة الواحة فيما أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن النيابة العامة وجهت للأب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة ان الاعترافات تؤكد تفكير الأب في ارتكاب الجريمة.

وبحسب المصدر، فإن الأب القاتل قال: انه ارتكب الجريمة قبل الإفطار بنحو ساعة، حيث دخل الى غرفة ابنه، والذي كان نائما، ليطلق عليه طلقات منها طلقتان في الرأس كانت سببا في ان يلفظ الشاب أنفاسه الأخيرة.