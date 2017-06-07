عبدالكريم أحمد

تستكمل في محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، محاكمة 70 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون بتهمة دخول مجلس الأمة وإتلاف محتوياته.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، في جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين، وذلك بعدما استمعت الأسبوع الماضي لمرافعة النيابة التي طالبت بإلغاء حكم براءة المتهمين والقضاء مجددا بإدانتهم.

يذكر أن المحكمة أوقفت الدعوى بعدما طلبت رفع الحصانة عن ثلاثة نواب حاليين متهمين بالدعوى وهم د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير، حيث وافق مجلس الأمة في غضون شهر فبراير الماضي على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم.