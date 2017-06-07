شاركت إدارة شرطة البيئة التابعة لقطاع شؤون الأمن العام في احتفالية بمجمع الأفنيوز تحت عنوان «انا مع الطبيعة» بتوزيع شتلات زراعية بالمجان على المواطنين والمقيمين من مرتادي المجمع بالإضافة الى الهدايا بهذه المناسبة.. كما قامت بتوزيع بروشورات توعوية تتضمن التعريف بإدارة شرطة البيئة والمهام والواجبات المنوطة بها والقانون الخاص بالبيئة الذي يهدف الى الحفاظ على البيئة ومكوناتها من الملوثات الضارة وآلية عمل الإدارة بالتعاون مع المجلس الاعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكا للبيئة بعناصرها البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البيئية المتعلقة بقانون حماية البيئة ومدى توافرها والالتزام بها.