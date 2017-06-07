محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

شن قسم تنظيم سير الفروانية بالإدارة العامة للمرور حملة مفاجئة فجر أمس على كبد، بعد رصد تجمهر العديد من المركبات في المنطقة والقيام بعمليات رعونة واستهتار تشكل إخلالا بالقطاع العام وإزعاجا للسكان ومخالفة للقانون، وتم ضبط ستة من المخالفين وإحالتهم إلى نظارة المرور.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمرور لن يتساهلوا تجاه أي مخالفات حفاظا على الأرواح ومنعا لأي تجاوزات على الطرق وردعا للمخالفين.

وأهابت بقائدي المركبات خاصة الشباب منهم إلى التحلي بأصول القيادة السليمة والالتزام بقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق والابتعاد عن أي أعمال من شأنها إزعاج الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر.

من جهة اخرى، نفّذ قطاع المرور عدة حملات مرورية مفاجئة على جميع محافظات الكويت خلال الفترة من 21 الى 27 مايو الماضي، أسفرت عن تحرير 31349 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 389 مركبة، ودخول 55 شخصا لنظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة، كما تمكنت الدورية الذكية (دورية الرصد الأمني) من ضبط 12 مركبة مطلوبة.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود الإدارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق قانون المرور، واكدت الإدارة استمرار حملاتها المرورية في جميع المحافظات على مدار الساعة من اجل تطبيق القانون وضمان سلامة مرتادي الطريق.