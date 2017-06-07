محمد الجلاهمة

شنت مديرية أمن محافظة الأحمدي عدة حملات على مناطق متفرقة، كما اقامت عدة نقاط تفتيش في الطرق الرئيسية والفرعية، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط (8) قضايا مخدرات، و(4) اشخاص مطلوبين جنائيا لتنفيذ احكام نهائية بالحبس، بالإضافة الى ذلك ضبط (15) شخصا طلب إحضار مدين بمبالغ نقدية متفاوتة.



كما تم ضبط مخدرات متنوعة من حشيش وشبو مع مواطنين ووافدين الي جانب ملاحقة مستهترين.

وأكد قطاع الأمن العام استمرارية تلك الجهود الرامية لضبط المطلوبين وفرض السيطرة الأمنية والعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الهاربين والمطلوبين لوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الشركات والبنوك والأشخاص.