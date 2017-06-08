تقرير من «الكهرباء» إلى «الداخلية» عن تزايد جرائم السرقات

أحمد خميس

أكدت وزارة الداخلية مع عدد من قطاعاتها الأمنية ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على خطوط الكهرباء الهوائية على الطرق السريعة وداخل المناطق البرية عقب رصد تزايد سرقتها بحسب تقارير بهذا الخصوص، وصلت الى وزارة الداخلية من وزارة الكهرباء.

وبحسب تعميم صادر عن قطاع شؤون العمليات وبتوقيع من الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، فإنه ونظرا لتزايد حالات سرقة خطوط الكهرباء الهوائية على الطرق السريعة وداخل المناطق البرية في كبد والسالمي والصبية والوفرة وام قدير، فإنه يجب على أجهزة أمن الدولة وقطاع الأمن الجنائي والمباحث الجنائية والادارة العامة لشرطة النجدة والادارة العامة للمرور والادارة العامة لأمن المنشآت ومديريات امن محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي بالاضافة الى الإدارة العامة لأمن الحدود البرية تشديد إجراءات من شأنها أولا تأمين المواقع المستهدفة وثانيا ضبط الجناة.