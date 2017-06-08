أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور أنجزت مشروع قانون بتغليظ عقوبات المرور، وجار عرضه على الجهات المختصة لإقراره، موضحة أن من بين مواد القانون تغليظ العقوبات المقررة على استخدام الهاتف أثناء القيادة.

جاءت إفادة الداخلية في كتاب تلقته «الأنباء» ردا على مقال للزميل الفريق م. طارق حمادة. وجاء في الكتاب الذي وقعه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش:

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 14760 بتاريخ 12/3/2017 تحت عنوان «قانون بصفة الاستعجال».

نتوجه بالشكر والتقدير للكاتب الفريق م. طارق حمادة على متابعته وحسه الأمني في متابعته للقضايا الأمنية والمرورية بما يخدم المواطنين والمقيمين من أجل الصالح العام.

تود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإفادة بأن الحملات المرورية والأمنية والتوعوية تتواصل على مدار الساعة لضبط المخالفين والحد من الحوادث المرورية بهدف الحفاظ على أرواح وحياة قائدي المركبات ومرافقيهم وجميع مستخدمي الطريق.

وتشير الإدارة إلى ان استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة من القضايا التي توليها الأجهزة المعنية وخاصة الإدارة العامة للمرور أهمية كبيرة في إطار الجهود المكثفة للحفاظ على أرواح الأبرياء وإقرار القانون، وذلك لما ينجم عنها من حوادث وخسائر فادحة.

وأفادت الإدارة العامة للمرور بأنها قد قامت بإجراء مشروع قانون بتعديلات على الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته والخاص بالعقوبات المقررة على المخالفات المرورية، حيث تم تغليظ العقوبات المقررة على استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وجار عرضه على الجهات المختصة لإقراره.