أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على الاداء الشعري للملازم أول محمد النمران من قطاع الأمن العام مشيدا بالقصيدة التي ألقاها أمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها وزارة الداخلية على شرف سموه، والتي أعرب فيها الشاعر عن القيم الراسخة لحب الوطن وصدق الانتماء والولاء والوفاء للقيادة السياسية العليا.

وأعرب عن تمنياته للشاعر الملازم أول النمران بمزيد من التألق والنجاح والتوفيق.

وكان الخالد قد استقبل في مكتبه امس، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الملازم النمران.

ومن جانبه توجه الملازم أول النمران بالتقدير والامتنان للشيخ الخالد على دعمه للمواهب من أبنائه منتسبي المؤسسة الأمنية.