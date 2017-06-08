قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطنة تأدية مبلغ وقدره 20 ألف دينار وذلك كتعويض لمواطن بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعواه مطالبا القضاء له بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه بعد تعنتها في إتمام عملية بيع لحصة المدعي في شاليه يمتلك الاثنان حق الانتفاع به مناصفة.

وكان قد تم الاتفاق بين الطرفين أنه في حال رغبة أحدهما ببيع مقابل الانتفاع للجزء الخاص به فإنه يقوم بإخطار الطرف الآخر برغبته، وفي حال عدم استجابة هذا الطرف أو امتناعه عن الحضور للتوقيع، يلتزم بتعويض الطرف الآخر تعويضا اتفاقيا قدره 20000 دينار، وبالفعل عرض المدعي الشاليه للبيع وجاءه أكثر من مشتر، إلا أن المواطنة تعنتت عن إتمام عملية البيع أكثر من مرة دون مبرر.

وأشار المحامي خالد الخطيب وكيل المدعي في الدفاع إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه ويجب تنفيذه بطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

و استقرت محكمة التمييز في أحكامها على جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه، وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، طالما أن التعويض يتناسب مع الضرر.