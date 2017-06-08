محمد الجلاهمة

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في حقيقة تعرض ضابط برتبة ملازم الى الضرب والتهديد والسب داخل مصفاة الشعيبة، هذا ولم يعرف اسباب ما حدث بين المدعي وموظف في الشركة.

وبحسب مصدر امني فان ضابطا يدعى (ع) من مواليد 1979 تقدم الى مخفر ميناء عبدالله وسجل قضية حملت عنوان إهانة موظف عام واعتداء بالضرب، وقال المبلغ انه كان يمارس عمله الأمني في مصفاة الشعيبة النفطية وان مواطنا يدعى (م.ع) قام بالاعتداء عليه بالضرب واهانته اثناء عمله وتهديده بإلحاق الاذى، هذا وجار استدعاء المدعى عليه للوقوف على حقيقة ما حدث واسبابه.