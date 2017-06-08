محمد الدشيش

لجأت فتاة كويتية الى ادارة الجرائم الالكترونية لانقاذها من مجهول او مجهولة دأبت على نشر صور خاصة لها عبر الانستغرام مشيرة الى انها فشلت بكل الطرق ان تتوصل الى صاحب الحساب.

وبحسب مصدر امني فإن فتاة في مستهل عقدها الثالث تقدمت الى ادارة الجرائم الالكترونية وابلغت بأن هناك صورا خاصة لها تبث عبر حساب بالانستغرام ولكن باسم غير اسمها رغم ان الصور المنشورة تخصها هي. وقالت المبلغة انها دخلت الى الحساب الذي ينشر صورها وتأكدت من صحة ما نشر وعليه تم فتح تحقيق للوقوف على صاحب او صاحبة الحساب الذي اعتاد بث صور المبلغة.