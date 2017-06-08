محمد الدشيش

نقل شاب أردني إلى مخفر حولي للادلاء بإفادته بشأن اتهام شاب كويتي له بضربه دون سبب، أما الشاب الأردني فسرد رواية أخرى ظهرت بأنها مبررة لاعتداء بالضرب على الشاب للوهلة الأولى إذا ما ثبت صحتها. وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة وضرب في مجمع تجاري، وعلى الفور توجهت دورية كانت قريبة من المجمع وتبين ان المشاجرة بين شاب أردني وآخر كويتي وأن الأخير تعرض لضرب مبرح، ولدى سؤال اجهزة الأمن عن سبب المشاجرة، قال الأردني انه فعل ذلك نجدة لفتاة.

حيث قال انه شاهد الشاب يتحرش بفتاة لا يعرف جنسيتها ولدى اقترابه من الشاب وابلاغه بأن تصرفه لا يجوز حاول المتحرش ان يعتدي عليه ولكنه استطاع السيطرة على اندفاعه وضربه.

ولدى سؤال الأردني عن الفتاة التي دافع عنها، قال انها انصرفت الى حال سبيلها إلا أن الشاب الكويتي كذب ما ذكر الأردني من تحرشه بفتاة طالبا الاستعانة بكاميرات المجمع لمعرفة حقيقة ما حدث وانه لم يتحرش بأي فتاة ولا يعرف لماذا قام الأردني بضربه.