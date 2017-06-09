محمد الجلاهمة

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إغلاق حساب نصاب جامايكي وذلك بعد جهود مضنية لوقف نشاطه حيث تخصص في النصب والاحتيال والزعم بأنه لديه قدرة على تحويل

الـ 200 دينار إلى 2500 دينار خلال ايام من خلال بورصة زعم ان بها الربح الكبير.

وبحسب مصدر مطلع فإن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان بذل جهودا كبيرة في الانتهاء من هذه القضية لخطورتها ونظرا لاحتمالية تزايد اعداد المجني عليهم من قبل النصاب الجامايكي.

وكانت معلومات وأيضا متابعات لما يدور في العالم الإلكتروني وصلت إلى مكتب مدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان بشأن انتشار طريقة للنصب وعليه أوعز إلى إدارة البحث الجنائي والرخص بالوقوف على حقيقة هذا الحساب الذي يمارس منه النصاب نشاطه، وهو تطبيق التواصل الاجتماعي «انستغرام» حيث تبين ان المتهم يستهدف الآسيويين على وجه الخصوص بالربح السريع، إذ يقوم بتقديم عرض بأنه سيقوم بتحويل كل 200 دينار إلى 2500 دينار خلال أيام عن طريق احدى شركات التحويل المالي والخاصة للحوالات والوساطة المالية واستطاع رجال جرائم البحث الجنائي والرخص من تحديد اسم حساب المتهم jesscambpell477.

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث اضطروا إلى التواصل مع «انستغرام» وإغلاق الحساب.