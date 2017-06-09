محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس

استطاع رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ضبط شخص من غير محددي الجنسية لقيامه بسرقة مركبة وافد سوري على ان يتم التحقيق معه في وقائع مشابهة مسجلة ضد مجهول، هذا وتم اطلاق سراح مواطن كان قد تورط في قضية سرقة رغم انه لا ذنب له في واقعة السرقة، الا ان السيارة موضع الخلاف او التي سرقت تم التحفظ عليها لحين تسليمها الى صاحبها.

الى ذلك، دعا مصدر امني المواطنين والمقيمين الى تجنب ترك سيارتهم في وضعية تشغيل والدخول الى اسواق او مجمعات أو حتى بقالات، مشيرا الى ان هناك لصوصا يتربصون بمثل هؤلاء الاشخاص لسرقة مركباتهم، لافتا الى ان دوريات الامن والنجدة والمرور تحرر مخالفة مرورية لمن يترك سيارته في وضعية تشغيل، هذا واحال رجال مباحث الشويخ الصناعية ملف القضية كاملة الى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكان وافد سوري من مواليد 1958 تقدم الى مخفر شرطة الشويخ الصناعية وابلغ عن سرقة مركبته الكورية خلال ترك السيارة في وضعية تشغيل حيث كان متوقفا مقابل احد الكراجات في الشويخ الصناعية.

وعليه احيلت القضية الى مباحث الشويخ وبعد اجراء التحريات تبين ان المركبة بحوزة مواطن من مواليد 1979 حيث تم القبض على المواطن وبمواجهته بان المركبة مسروقة نفى علمه بذلك، مشيرا الى ان المركبة اشتراها من شخص وانه يحتفظ برقم هاتف البائع، وقدم لرجال مباحث الشويخ رقم هاتف البائع وبعد عمل التحريات تبين ان البائع بدون ويقيم في الصليبية ليتم استصدار اذن نيابي وضبط المتهم البدون وبالتحقيق معه اعترف واكد انه سرق المركبة مستغلا ترك السيارة في وضعية تشغيل ودخوله محلا في الشويخ.