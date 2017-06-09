هاني الظفيري

تمكن رجال مباحث الجهراء من توقيف تشكيل رباعي مؤلف من مصري وسوري وشخصين من غير محددي الجنسية تخصصوا في سلب المركبات بالاكراه، وآخر قضاياهم توقيف وافد آسيوي والاعتداء عليه بالضرب وسلبه سيارته اليابانية بالإكراه.

وبحسب مصدر امني فإن قضية السطو على وافد آسيوي وسلبه سيارته حظيت باهتمام من قبل رجال مباحث الجهراء خاصة ان القضية وقعت احداثها في منطقة النعيم، مضى المصدر بالقول: تم تكثيف التحريات والتي خلصت الى ان من المتهمين في سلب السيارة وافدا مصريا يعمل ميكانيكيا حيث تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بأنه و3 آخرين حدد أسماءهم وأرقام هواتف شركائه في الجريمة، وانهم سرقوا مركبات اخرى عبر الكسر وكانوا يتقاسمون حصيلة السرقات.