محمد الجلاهمة

أحال رجال منفذ النويصيب الى الادارة العامة للمباحث الجنائية شخصا خليجيا بتهمة الخروج من البلاد بصورة غير قانونية، فيما أكد المتهم انه خرج دون مساعدة من أحد موظفي الداخلية. وكان ضابط قسم الرقابة الأمنية اعد تقريرا بالواقعة جاء فيه انه وفي تمام الساعة 11 صباحا أوقف خليجي ح. حضر إلى المنفذ وذلك بقصد الدخول إلى البلاد وعند التدقيق عليه في جهاز الحاسب الآلي تبين بأنه صادر عليه أمر منع سفر بتاريخ 13/11/2016 وان آخر حركة سفر له هي الدخول إلى البلاد بتاريخ 2/11/2016 وليس له حركة مغادرة من البلاد هذا وبإجراء التحريات تمت مخاطبة المنفذ السعودي وذلك لتزويدنا بكشف تفصيلي مبين فيه حركة سفر المذكور فتبين لنا بأنه يوجد لديه حركة دخول إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 14/11/2016 وبمواجهته بذلك وعن كيفية خروجه من البلاد كونه مطلوب فأفادنا بأنه قام بالخروج من بوابة المغادرة وذلك على مركبته الخاصة بالتاريخ أعلاه ولم يقم أحد بمساعدته على الخروج من البلاد وكذلك انكر معرفته بأحد يعمل في المنفذ هذا وتمت إحالته إلى التحقيق حيث جهة الاختصاص.