هاني الظفيري

كشف مصدر امني أن جميع الأجهزة الأمنية الميدانية تواصل جهودها للوقاية من الجريمة قبل وقوعها وفرض السيطرة الأمنية، مشيرة إلى أن رجال الأمن في مديرية امن محافظة الجهراء تمكنوا من ضبط مصنع خمور محلية في جواخير كبد.

وأوضحت أنه بتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح وتنفيذ مدير عام مديرية امن محافظة الجهراء اللواء علي ماضي تمكن رجال الأمن من ضبط هذا المصنع.

وذكرت أنه وصلت معلومات عن قيام وافدين آسيويين يقوم بتصنيع الخمور داخل أحد جواخير منطقة كبد، وبعد جمع التحريات والاستدلالات والتأكد من صحتها، تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ومداهمة الجاخور والقبض على من يسكنه وعند إجراء التفتيش عثر على 28 برميلا بلاستيكيا، و385 قنينة داخلها الخمر المحلي وتانكين يستخدمان لتصنيع الخمور المحلية.