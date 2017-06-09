محمد الجلاهمة

اودع وافد بنغالي في العناية المركزة بمستشفى البابطين لإصابته بنسبة حروق بلغت 30% فيما تبين ان الحريق سببه تلامس بين بنزين وشرارة لحيم وهو ما تسبب في تلفيات شديدة وقعت في الإسطبل الكائن في منطقة كبد.

وبحسب مصدر امني فإن تقريرا رفع الى مخفر شرطة الأحمدي تضمن وقوع حريق وان الحريق اسفر عن اصابة بنغالي يدعى نور الدين من مواليد 1958، وتضمن التقرير ان الوافد تم نقله الى حروق البابطين كما تضمن التقرير ان الاسطبل تعرض لتلفيات شديدة وان الحريق سببه تماس بين بنزين كان متواجدا في الاسطبل وشرارة لحيم صدرت عن عمال كانوا يجرون أعمالا داخل الإسطبل.