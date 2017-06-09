هاني الظفيري

قدم 3 وافدين (مصري وآسيويان) شخصا من غير محددي الجنسية على طبق من ذهب الى رجال الأمن عقب اقتحامه مقر سكنهم بزعم انه من رجال المباحث محاولا سلبهم بالإكراه.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية من وافدين عن انهم فوجئوا قبل سحور امس بشخص يدخل إليهم ويشهر هوية يزعم فيها انه مباحث ويحاول سرقتهم، حيث تمكنوا من السيطرة عليه، وعلى الفور توجهت الى موقع البلاغ دورية وأوقفت المدعى عليه وتبين انه من غير محددي الجنسية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه دخل الى منزل الوافدين لسلبهم، هذا ومن المقرر ان يخضع المتهم لتحقيقات اضافية للوقوف على حجم جرائمه.