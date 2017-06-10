حصر كمية المخدرات المضبوطة وإرفاقها بتقرير الواقعة

هاني الظفيري

تمكّن رجال المباحث الجنائية وتحديدا قطاع الجهراء من توقيف مواطن شاب يتاجر في المواد المخدرة ومرافقه البدون الذي تبين انه مطلوب للحبس 3 سنوات على ذمة قضايا مخدرات، وتم حصر المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها الي الادارة العامة للمباحث الجنائية.

وقال مصدر امني: ان معلومات وردت الي رجال مباحث الجهراء عن قيام مواطن ومرافقه بالاتجار بالمخدرات، وعند مراقبته والتأكد من صحة المعلومات تبين انها صحيحة، وعند مداهمة الشاب في اسطبلات الجهراء حاول هو ومرافقه مقاومة رجال المباحث بعد فشلهما في الهروب، لكن تمت السيطرة عليهما، وتبين ان التاجر يحوز بسيارته نصف كيلو شبو ومبلغا ماليا، وعند الاستعلام عن مرافقه تبين انه من فئة غير محددي الجنسية وهو مطلوب، وتم إخطار اللواء محمد الشرهان الذي طلب من الضباط حصر الكمية المضبوطة وإرفاقها بتقرير الواقعة وإحالة المتهمين إلي جهة الاختصاص.