اختتمت الإدارة العامة للإطفاء أول من أمس بطولة شهداء الإطفاء الأولى لكرة قدم الصالات الرمضانية التي أقيمت لمدة يومين متتاليين في نادي الكويت الرياضي وبمشاركة ١٦ فريقا من منتسبيي قطاعات الادارة العامة للإطفاء، وذلك تحت رعاية مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.



وتم تتويج فريق العاصمة بطلا للبطولة اثر فوزه على فريق الأحمدي بالمباراة النهائية.

وكرم الفريق خالد المكراد فريق محافظة العاصمة الحائز المركز الاول، وفريق محافظة الاحمدي الحائز المركز الثاني، كما قدم درعا تذكارية الى عبدالكريم الذايدي رئيس مركز الحياة الصحية لتفضله برعاية البطولة كما كرم ممثل نادي الكويت حامد النبهان والحكمين الدوليين علي محمود وعلي الحداد، كما قام رئيس اللجنة الرياضية المقدم فايز النصار بإهداء الفريق المكراد درعا تذكارية تكريما لرعايته البطولة ودعم ابنائه من منتسبي الادارة العامة للإطفاء.

حضر البطولة عدد من قياديي ومنتسبي الادارة العامة للإطفاء.