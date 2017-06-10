محمد الجلاهمة - احمد خميس

توجّه وافد بنغالي الجنسية الى مخفر الوفرة بعد ان تعرض الى الاعتداء بالضرب من قبل اشخاص آخرين لا يعرفهم، وأحيل البنغالي الى مستشفى العدان، حيث أحضر تقريرا طبيا يتضمن انه تعرض للاعتداء بالضرب، وعند الكشف عليه تبين وجود كدمة بالساعد الايسر وجرح سطحي بالشفة السفلى، وتم تحويله الى طبيب العظام، وأحيلت القضية الى النيابة العامة للتحقيق فيها، وتم تكليف رجال المباحث بضبط الجناة.

من جهة اخرى، فوجئ وافد سيلاني الجنسية يعمل سائق تاكسي أثناء سيره خلف احد الأسواق التجارية بشارع ابن خلدون في حولي بمن يستوقفه حيث وجد زبونين يشيران اليه وما ان ركبا حتى اخرج أحدهما أسلحة بيضاء وحادة وقاما بأخذ محفظته التي تحتوي على مبلغ 60 دينارا وكذلك البطاقة المدنية الأصلية وإجازة القيادة وتصريح قيادة مركبة اجرة وبعدها قاما بالفرار الى جهة غير معلومة وتوجه السيلاني الى مخفر النقرة وقدم بلاغا الى السلطات الأمنية وتم تحويل القضية الى الجهات المختصة.